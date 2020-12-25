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Bursaspor Kulübü, lisanslı kolonya satışına başladı
Sezona ‘Biz Bize Yeteriz’ sloganıyla başlayan Bursaspor Kulübü, maddi zorlukları kendi imkanlarıyla aşmaya çalışıyor. Yeşil beyazlı kulüp, lisanslı kolonya satışına başladıklarını duyurdu.
Spor 25.12.2020, 14:24
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Sezona ‘Biz Bize Yeteriz’ sloganıyla başlayan Bursaspor Kulübü, maddi zorlukları kendi imkanlarıyla aşmaya çalışıyor. Yeşil beyazlı kulüp, lisanslı kolonya satışına başladıklarını duyurdu.TFF 1.Lig’de mücadele eden ve maddi zorluklar sebebiyle sezona transfer yasağını kaldıramadan başlayan Bursaspor Kulübü, zor günleri kendi projeleriyle aşmaya çalışıyor. ‘Biz Bize Yeteriz’ sloganıyla projelerine devam eden yeşil beyazlılar, lisanslı kolonya satışına başladı. Bursaspor Kulübü, yaptığı açıklamada, ‘Lisanslı kolonyalarımızın satışına başlanmıştır’ ifadelerini kullandı. 400 MI 80 derece limon kolonyası, hem Bursastore hem de farklı e-ticaret sitelerinden 25 TL fiyatla satışa sunuldu.
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