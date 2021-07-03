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Bursaspor Kulübü, Kemal Sunal’ı unutmadı

Bursaspor Kulübü, Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal’ı, vefatının 21. yılında saygıyla andı.

Spor 03.07.2021, 12:10
Bursaspor Kulübü, Kemal Sunal’ı unutmadı

Bursaspor Kulübü, Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal’ı, vefatının 21. yılında saygıyla andı.

Bursaspor Kulübü, Kemal Sunal’ı unutmadı. Yeşil-beyazlılar, Sunal’ı aramızdan ayrılışının 21. yılında saygıyla andı. Bursaspor’un sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesaj şu şekilde:

"İki gözümüzün çiçeği, Türk sinemasının büyük ustası Kemal Sunal’ı aramızdan ayrılışının 21. yılında sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz.”
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