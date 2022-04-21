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Bursaspor Kulübü kadro dışı bıraktığı Thievy Bifouma’yı affetti
Bursaspor Kulübü, kadro dışı bıraktığı Thievy Bifouma’yı affettiğini açıkladı.
Spor 21.04.2022, 23:48
Bursaspor Kulübü, kadro dışı bıraktığı Thievy Bifouma’yı affettiğini açıkladı.
Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladığı Thievy Bifouma’yı affettiğini açıkladı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: "Oyuncumuz Bifouma bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimize gelerek takım arkadaşlarından ve Bursaspor camiasından özür dilemiştir. Bursaspor Kulübü yönetim kurulu olarak teknik heyetimiz ve camiamız adına, ailene tekrar hoş geldin diyoruz.”