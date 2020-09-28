Bursaspor Kulübü, ‘İki devlet, tek millet’ mesajı vererek Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını yan yana paylaştı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananlara Bursaspor da kayıtsız kalmadı. Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından Türkiye ile Azerbaycan bayraklarını yan yana paylaşarak, “İki devlet, tek millet” mesajı verdi. Mesajın altına birçok kesimden destek mesajı geldi.