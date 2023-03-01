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Bursaspor Kulübü, futbolcu Emrullah Sayar’ı şikayet etti
Bursaspor Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Emrullah Sayar’ı, hakaret içerikli paylaşımı sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayet ettiğini açıkladı.
Spor 01.03.2023, 00:24
Bursaspor Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Emrullah Sayar’ı, hakaret içerikli paylaşımı sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na şikayet ettiğini açıkladı.
Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Amed Sportif Faaliyetler profesyonel futbolcusu Emrullah Sayar kulübümüz Bursaspor ile oynanacak maç öncesinde sosyal medya aracılığı ile kulübümüze hakarette bulunmuştur. Ülkemizde bulunan yas havasını ve futbolun birleştirici ruhunu zedeleyen paylaşımın gayri ahlaki olduğu aşikardır. Mevcut davranış Bursaspor’a değil tüm futbol camiasına hakaret olarak algılanmaktadır. Bahsi geçen oyuncunun gerekli cezayı alması için Türkiye Futbol Federasyonu’na kulübümüz tarafından resmi şikayette bulunulmuştur. “ ifadelerine yer verildi.