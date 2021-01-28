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Bursaspor Kulübü, efsane Başkanı İbrahim Yazıcı’yı unutmadı
Bursaspor Kulübü ve taraftarlar, merhum Başkan İbrahim Yazıcı’nın doğum gününü unutmadı.
Spor 28.01.2021, 12:25
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Bursaspor Kulübü ve taraftarlar, merhum Başkan İbrahim Yazıcı’nın doğum gününü unutmadı.TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da eski başkanlardan İbrahim Yazıcı’nın doğum günü unutulmadı. 2009-2010 sezonunda yeşil beyazlı takımı Süper Lig’de şampiyon yapan ve tarihe adını altın harflerle yazdıran İbrahim Yazıcı için Bursaspor Kulübü doğum günü mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: “Merhum başkanımız İbrahim Yazıcı’yı 73. yaş gününde sevgi, rahmet ve özlemle anıyoruz.”