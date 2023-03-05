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Bursaspor Kulübü: “Diyarbakır’daki maçın sonrasında da aynı duyarlılığı beklerdik”

Bursaspor Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası sert bir açıklama yayımladı.

Spor 05.03.2023, 19:49
Bursaspor Kulübü: “Diyarbakır’daki maçın sonrasında da aynı duyarlılığı beklerdik”

Bursaspor Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası sert bir açıklama yayımladı.

Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde: “Anlamadan, bilmeden oturdukları yerden ahkam kesenlerden sadece ‘futbol oynamaya gittiğimiz’ Diyarbakır’daki maçın sonrasında da aynı duyarlılığı beklerdik. Bursaspor siyaset üstü, bu şehrin ta kendisidir. Bu şehir bizim, Bu sevda bizim!”

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