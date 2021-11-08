banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Vatandaşın sağlığı ile oynayan 1878 işletmeye ceza yağdı!
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Cüneyt Arkın'dan İdil Biret'e... Kimler ödül alacak?
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Bakan Dönmez: Karadeniz'de yeni müjdeler için gün sayıyoruz
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Akıllarını başlarına alsınlar!'

Bursaspor Kulübü: “Çeşitli engellerle karşılaşmaya başladık”

Bursaspor Kulübü, hakem hatalarından duydukları rahatsızlıklar ve genel tablo ile ilgili bir açıklama yayımladı. Yeşil-beyazlılardan yapılan bildiride, Bursaspor’un hakkının yenmemesi için mücadele edileceğinin altı çizildi.

Spor 08.11.2021, 22:37
Bursaspor Kulübü: “Çeşitli engellerle karşılaşmaya başladık”

Bursaspor Kulübü, hakem hatalarından duydukları rahatsızlıklar ve genel tablo ile ilgili bir açıklama yayımladı. Yeşil-beyazlılardan yapılan bildiride, Bursaspor’un hakkının yenmemesi için mücadele edileceğinin altı çizildi.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Değerli Büyük Bursaspor Camiası; Sizlerin oyları ve teveccühleri ile 5 Haziran 2021 tarihinde seçilerek göreve geldik. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren seçim öncesi sizlere verdiğimiz sözleri gerçekleştirmek için emek ve çaba sarf ettik. Şehirde birçok insanın açılamaz dediği transfer tahtasını açtık. Bu tüm Spor Camiası tarafından bilinmektedir. Transfer tahtamızın açılmasıyla beraber gelmesi muhtemel olan -9 ve -3 olmak üzere, toplam -12 puan silme cezası ortadan kalkmış oldu. Altyapılar dahil olmak üzere alınamaz denilen lisanslarımızı aldık. Ardından yeni stadyumumuzun açıldığı tarih olan 2015 yılından beri satılamayan isim hakkını sattık ve stadımız uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya başladı. Kulübümüzün kurumlara olan yıllarca ödenmeyen geçmiş dönem bakiyelerini kapattık. Personel ve işletme giderleri zamanında artık ödeniyor. (maaş, faturalar vs) Bunlar bizim Büyük Bursaspor Camiamıza verdiğimiz sözlerdi ve bunların hepsini tuttuk. Hasılı kulübün elektrik suyunun kesildiği, futbolcularının maaş alamadığı için bildiri yayınladığı dönemlerden; Tüm Türkiye tarafından tekrar takip edilen bir marka haline geldik. En küçüğünden en büyüğüne herkes Bursaspor’u takip ediyor.”

“Çeşitli engellerle karşılaşmaya başladık”

Açıklama şu şekilde devam etti: “Tabii ki hatalarımız da oldu. Tecrübesizlik, heyecan ve çok fazla çalışmanın getirdiği bir takım hatalar da yaptık. Ama bunların hiç birisi Bursaspor’un markasına ve geleceğine zarar verici yanlışlar olmadı. Sportif başarı noktasında rahmetli İbrahim Yazıcı’nın dediği gibi “Ben tabelaya bakarım” cümlesinin karşılığını maalesef birkaç hafta öncesine kadar gerçekleştiremedik. Bundan dolayı camiamızda kırgınlıklar, küskünlükler de oluştu. Fakat Ankaragücü maçından sonra bu durumu düzelttik. Geçtiğimiz beş resmi maçın dördünü kazandık. Süper Lig hedefimize olan inancımız çok daha fazla arttı. Tabelaya baktığımızda da işlerin yoluna girdiğini gördüğümüz bir dönemde maalesef çeşitli engellerle karşılaşmaya başladık. Türk futbolunun yıllardır uğraştığı, federasyon yetkililerinin bunu düzeltmek için çaba gösterdiği ama ne yazık ki düzeltilmesi noktasında hala problemlerin devam ettiği, ‘Türk sporunun dokunulmazlar’ olan bazı art niyetli hakemler tarafından engellendik. Hiçbir bahane ve sebebin altına sığınmak gibi bir niyetimiz yok. Bunu da daha önceki yenilgilerimizde herhangi bir hakemi suçlamadan sorumluluğu kendi üzerimize alarak gösterdik. Ancak son maç ile alakalı ortada bariz bir şekilde organize bir kötülük olduğunu da gördük. Ve bu kötülüklere karşı yalnız olmadığımızı göstermek istiyoruz.”

“Şehrin dinamiklerini de yanımızda görmek istiyoruz”

Kulüpten yapılan açıklamanın son bölümünde ise, “Siz değerli Büyük Bursaspor camiasının her bir ferdine sesleniyoruz; 2010 yılından sonra Anadolu’nun en büyük devrimini gerçekleştiren kulübümüzü yalnız bırakmayın. Tüm Türkiye’nin gözü önünde yaşanan olaylardan sonra gerekli tepki kulübümüz ve camiamız tarafından verilmiştir. Ancak bu haklı tepkimizde şehrin dinamiklerini de yanımızda görmek istiyoruz. İstediğimiz tek şey Bursa’nın en büyük değeri olan Bursaspor’un hakkının yenmemesi. Bizler Bursaspor’un hakkını her kulvarda korumak için savaşırken sizleri bu süreçte yanımızda görmek istiyoruz. Unutulmamalıdır ki Bursaspor Bursa’da yaşayan 4 milyon hemşehrimizin ortak değeridir” ifadelerini yer verildi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6