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Bursaspor Kulübü, Cemal Aydın için başsağlığı mesajı yayımladı
Bursaspor Kulübü, vefat eden Ankaragücü Şeref Başkanı Cemal Aydın için başsağlığı mesajı yayımladı.
Spor 08.12.2021, 13:23
Bursaspor Kulübü, vefat eden Ankaragücü Şeref Başkanı Cemal Aydın için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bursaspor Kulübü’nden atılan mesaj şu şekilde: “Cemal Aydın’ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi sevenleri ve Ankaragücü camiasına başsağlığı diliyoruz.”