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Bursaspor Kulübü, Burak Altıparmak’la yola devam kararı aldı

Bursaspor Kulübü, birçok takımın transfer listesinde olan Burak Altıparmak’ın gelecek sezonda da takımda kalacağını açıkladı.

Spor 15.06.2021, 19:48
Bursaspor Kulübü, Burak Altıparmak’la yola devam kararı aldı

Bursaspor Kulübü, birçok takımın transfer listesinde olan Burak Altıparmak’ın gelecek sezonda da takımda kalacağını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da geçen sezon etkili performans ortaya koyan Burak Altıparmak’la yola devam kararı alındı. Birçok takımın transfer listesinde bulunan tecrübeli futbolcu, alacakları konusunda sıkıntı yaşıyordu. Yeşil-beyazlı kulübün yeni yönetimi bu meseleyi ortadan kaldırdı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Son iki sezondur Bursasporumuzun formasını terleten başarılı orta saha oyuncusu Burak Altıparmak ile geçen sezondan kalan alacaklarıyla ilgili anlaşma sağlanmıştır. Burak Altıparmak önümüzdeki sezon da kulübümüzün formasını giyecektir. Kendisine yeni sezonda başarılar dileriz.”

Burak Altıparmak’ın sözleşmesi 2022’de sona eriyor.
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