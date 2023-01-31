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Bursaspor Kulübü, Bahaddin Güneş için geçmiş olsun mesajı yayımladı
Bursaspor Kulübü, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Spor 31.01.2023, 11:29
Bursaspor Kulübü, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Bugün sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş’e acil şifalar diliyor, ailesine ve İnegölspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”