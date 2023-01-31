Bursaspor Kulübü, Bahaddin Güneş için geçmiş olsun mesajı yayımladı

Bursaspor Kulübü, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Bugün sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş’e acil şifalar diliyor, ailesine ve İnegölspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”