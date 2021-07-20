Bursaspor Kulübü, 500 aileye kurban eti ve gıda yardımı yaptı

Bursaspor Kulübü, Kurban Bayramı’nın ilk gününde ihtiyaç sahibi 500 aileye kurban eti ve gıda yardımı yaptı. Dağıtımı, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne gelen gönüllü yeşil-beyazlı taraftarlar gerçekleştirdi.

Bursaspor Kulübü, ihtiyaç sahibi 500 aileyi Kurban Bayramı’nda unutmadı. Sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen yardım projesi büyük alkış topladı. Geçtiğimiz günlerde Bursaspor Kulübü tarafından, "Kurban paylaşmaktır, iyiliktir, kardeşliktir, berekettir. Kulübümüz sosyal sorumluluk kapsamında 500 aileye et ve gıda yardımı yapacaktır. Sosyal sorumluluk projelerimiz ilerleyen süreçte devam edecektir. Sevgi paylaştıkça çoğalır” açıklamasının ardından yeşil-beyazlı kulüp bayramın ilk gününde harekete geçti. Bursaspor taraftarı, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde toplanarak et ve gıda dağıtımını gerçekleştirdi. Bursaspor Yönetim Lideri Emin Adanur da dağıtıma yardım etti. Adanur daha sonra yeşil-beyazlı taraftarın sorularını yanıtladı ve dertlerini dinledi.