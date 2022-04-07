Son Dakika
Ukrayna’nın BM Daimi Temsilcisi Kislitsa: “Bizim dünyamız buzdağları arasında tehlikeli şekilde ilerliyor ve dünyamızı bir Titanic sayabiliriz”
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Mariupol’den denizden tahliye konusunda hem Rusya hem de Ukrayna tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor”
Bursaspor, Kocaelispor maçının taktiğini çalıştı
Bursaspor yağmur altında taktik çalışma gerçekleştirdi. Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı takımın antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü.
Spor 07.04.2022, 19:22
Bursaspor yağmur altında taktik çalışma gerçekleştirdi. Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı takımın antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü.
Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.