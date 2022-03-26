Bursaspor kendi arasında maç yaptı

Ankara Keçiörengücü karşılaşmasına yoğun şekilde hazırlanan Bursaspor, bugün kendi arasında hazırlık maçı yaptı. Yeşil-beyazlı futbolcuların performansı teknik heyetin beğenisini topladı.

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenman ile maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Hazırlık maçı planlamayan yeşil-beyazlılar, kendi arasında antrenman maçı yaptı. Kıran kırana geçen mücadelede futbolcuların performansı teknik heyetin beğenisini topladı. Bursaspor, yarını izinli geçirdikten sonra 28 Mart Pazartesi günü yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.