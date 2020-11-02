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Bursaspor, Karşıyaka maçı hazırlıklarına Vakıfköy’de devam ediyor

ÇALIŞMALAR VAKIFKÖY ORHAN ÖZSELEK TESİSLERİ’NDE DEVAM EDİYOR.

Spor 02.11.2020, 13:42
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Bursaspor, Karşıyaka maçı hazırlıklarına Vakıfköy’de devam ediyor

Türkiye Kupası 3. Tur maçında Çarşamba akşamı saat 20.30’da Karşıyaka ile karşılaşacak olan Bursaspor, hazırlıklarına Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde devam etti.

TFF 1.Lig’de Boluspor galibiyeti ile moral depolayan Bursaspor, Türkiye Kupası’nda Çarşamba akşamı oynayacağı Karşıyaka maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ndeki saha bakımı sebebiyle çalışmalarına Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde sürdüren yeşil beyazlıların idmanı 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon ve pasçalışması ile devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Sakatlığı bulunan Burak Kapacak çalışmaya katılmadı. Bursaspor ile Karşıyaka arasındaki mücadele Çarşamba akşamı saat 20.30’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak.

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