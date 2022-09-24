Bursaspor kafilesi Diyarbakır’a gitti

Bursaspor, yarın oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçı için Diyarbakır’ gitti.

TFF 2. Lig’in 6. haftasında yarın oynanacak olan Amed Sportif Faaliyetler maçı için Bursaspor kafilesi bugün yola çıktı. Hazırlıklarını tamamlayarak Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nden hareket eden yeşil-beyazlılar, Diyarbakır’a gitti. Bursaspor yarın saat 19.00’da Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Kurdi’den naklen yayınlanacak.