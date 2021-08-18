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Bursaspor, Jorquera transferini resmen duyurdu

Bursaspor Kulübü, daha önce anlaşmaya vardığı Cristobal Jorquera transferini resmen duyurdu.

Spor 18.08.2021, 22:27
Bursaspor, Jorquera transferini resmen duyurdu

Bursaspor Kulübü, daha önce anlaşmaya vardığı Cristobal Jorquera transferini resmen duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da transfer hareketliliği sürüyor. Yeşil-beyazlı kulüp, daha önce anlaşmaya vardığını duyurduğu Cristobal Jorquera transferini resmen duyurdu. Bursaspor’un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin Bienvenido a Casa Cristobal Jorquera" denildi. 33 yaşındaki futbolcu, daha önce 2015-2018 tarihleri arasında Bursaspor formasını terletmişti.

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