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Bursaspor ilk Başkanı Salih Kiracıbaşı’nı andı
Bursaspor, ilk Başkanı Salih Kiracıbaşı’nı vefatının 38. yılında saygıyla andı.
Spor 11.03.2022, 11:09
Bursaspor, ilk Başkanı Salih Kiracıbaşı’nı vefatının 38. yılında saygıyla andı.
Bursaspor Kulübü, ilk Başkanını unutmadı. Yeşil-beyazlı kulüp, 38 yıl önce aramızdan ayrılan Başkan Salih Kiracıbaşı’nı saygı ile andı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüzün ilk Başkanı Salih Kiracıbaşı’yı vefatının 38. yılında saygıyla anıyoruz."