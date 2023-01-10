Bursaspor hücum çalıştı

Bursaspor devre arası çalışmalarına bugün yaptığı idmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım 2’e 1 hücum çalışması gerçekleştirdi.

Devre arası çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursaspor, bugünü tek antrenmanla geçti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından anaerobik dayanıklılık çalışmaları yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde 2’e 1 hücum oyunları ve çift kale maçlar gerçekleştirdi. Bursaspor hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.