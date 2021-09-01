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Bursaspor günün ilk antrenmanında kuvvet çalıştı

Altınordu maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor’da günün ilk antrenmanı salonda gerçekleşti. Yeşil-beyazlı takım güç kuvvet çalışması yaptı.

Spor 01.09.2021, 12:39
Bursaspor günün ilk antrenmanında kuvvet çalıştı

Altınordu maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor’da günün ilk antrenmanı salonda gerçekleşti. Yeşil-beyazlı takım güç kuvvet çalışması yaptı.

TFF 1. Lig’in 4. haftasında deplasmanda Altınorduile karşılaşacak olan Bursaspor günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Fatih Tekkegözetiminde yapılan idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman salondagüç kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı. Antrenmana milli takımlarda bulunan futbolcular katılmazken, sakatlığı bulunan Ramazan Keskin’in tedavisine devam edildi. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günü tamamlayacak.

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