Bursaspor günü çift idmanla tamamladı. Yeşil-beyazlı takım akşam antrenmanında yoğun dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas ve pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde yoğun dayanıklılık çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.