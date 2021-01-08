Son Dakika
Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda karşılaşacağı Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına tempo verdi. Yeşil-beyazlılar, günü çift antrenmanla tamamladı.
Spor 08.01.2021, 20:32
2
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda karşılaşacağı Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına tempo verdi. Yeşil-beyazlılar, günü çift antrenmanla tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde sürat koşusu çalıştı. Günü çift idmanla tamamlayan Bursaspor, hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 12 Ocak Salı günü oynanacak olan Bursaspor-Antalyaspor karşılaşması saat 15.45’de başlayacak.
17°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü