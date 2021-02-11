Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı - Giresunspor maçı öncesi tempo arttı

Bursaspor, TFF 1.Lig’in 21’inci haftasında pazartesi akşamı saat 19.00’da karşı karşıya geleceği Tuzlaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil beyazlı takım günü çift antrenmanla tamamladı.

TFF 1.Lig’in 21’inci haftasında sahasında Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına sabah ve akşam saatlerinde yaptığı çift idmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde gerçekleşen akşam antrenmanı 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.