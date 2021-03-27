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Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 28. haftasında konuk edeceği Altay maçının hazırlıklarında tempoyu arttırdı. Yeşil-beyazlı takım akşam saatlerinde yaptığı çalışmayla günü çift idmanla tamamladı.

Spor 27.03.2021, 19:22
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Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 28. haftasında konuk edeceği Altay maçının hazırlıklarında tempoyu arttırdı. Yeşil-beyazlı takım akşam saatlerinde yaptığı çalışmayla günü çift idmanla tamamladı.

TFF 1. Lig’in 28. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü sahasında Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman pas, pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı.

Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
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