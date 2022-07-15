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Bursaspor güç depoladı

Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi.

Spor 15.07.2022, 11:34
Bursaspor güç depoladı

Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlılar, salonda gruplar halinde kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor, bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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