Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanya ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Maalesef birçok NATO ülkesi buradaki patriotlarını alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır"
ABD’de 6 Ocak’taki Kongre Binası baskınında kafasındaki boynuzlu ve kürkü şapka ile dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Shaman" olarak bilinen Jacob Chansley, 41 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bursaspor genç kalecisi Canberk Yurdakul’un sözleşmesini 3 yıl uzattı
Bursaspor Kulübü, 20 yaşındaki kalecisi Canberk Yurdakul’un sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını açıkladı.
Spor 17.11.2021, 20:15
Bursaspor Kulübü, 20 yaşındaki kalecisi Canberk Yurdakul’un sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, genç kalecisi Canberk Yurdakul’un sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Yeşil-beyazlı kulüp, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek profesyonel futbolcumuz Canberk Yurdakul ile üç yıllık anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuz Canberk Yurdakul’a hayırlı olmasını dileriz.”