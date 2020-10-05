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Bursaspor geçen sezonu arıyor

BURSASPOR OYNADIĞI SON MAÇTA 3-0 ÖNE GEÇMESİNE RAĞMEN SAHADAN 3-3'LÜK SKORLA AYRILDI.

Spor 05.10.2020, 11:54
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Bursaspor geçen sezonu arıyor

Geçen sezon 4 haftada 9 puan toplayan Bursaspor, bu sene 4 maçta 4 puan hanesine yazdırabildi.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, geçen sezonu arıyor. 2019-2020 sezonunu 6. sırada bitiren ve Play-Off’lardan çıkamayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan yeşil beyazlı takım, bu seneye kötü başladı. Transfer tahtasını açamayan Bursaspor, kadrosunda az sayıda tecrübeli futbolcuyla mücadele etmek zorunda kaldı. Sezona Adana Demirspor mağlubiyeti ile başlayan yeşil beyazlılar, 2. haftada Altınordu’yu mağlup etti. Bursaspor yine kendi evinde Giresunspor’dan puan çıkartamazken, son olarak deplasmanda Tuzlaspor’a karşı 3-0 öne geçtiği maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı. 4 haftada 4 puan toplayan Bursaspor, geçen sezon 4 haftada 9 puanı hanesine yazdırmıştı.

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