Bursaspor, Fenerbahçe’den İsmail Yüksek’i kiraladı

Bursaspor, Burak Kapacak transferi karşılığında Fenerbahçe’den İsmail Yüksek’i kiraladığını resmen açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, transferleri bir bir açıklamaya devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp bu kez de Burak Kapacak karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Fenerbahçe’nin genç oyuncusu İsmail Yüksek’i resmen duyurdu. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: "Genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. İsmail Yüksek’e kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz.”