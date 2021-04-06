Bursaspor evinde 20 puan kaybetti

Sahasındaki maçlara en çok güvenen ekipler arasında yer alan Bursaspor, dün oynadığı ve 3-1 yenildiği Altay maçı ile birlikte bu sezon evinde 20 puan kaybetmiş oldu.

TFF 1. Lig’in 28. haftasında Altay’a 3-1 mağlup olan Bursaspor’un iç sahadaki performansı tartışmalara neden oldu. Taraftarının da eksikliğini hisseden yeşil-beyazlı takım, bu sezon Bursa’da oynadığı maçlarda beklentilerin uzağında kaldı. Yeşil-beyazlılar, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda çıktığı 14 maçın 7’sini kazanırken, 6 maçtan puan çıkartamadı. 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Toplamda 20 puan kaybeden Bursaspor, attığı 24 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Bursa ekibi, sahasında Adana Demirspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Altınordu, Menemenspor ve Altay’a yenildi.