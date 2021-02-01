Bursaspor evinde 12 puan kaybetti

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, bu sezon sahasında oynadığı 9 maçta 12 puan kaybetti. Yeşil beyazlılar, Bursa’da oynadığı karşılaşmalarda Adana Demirspor, Giresunspor, Ümraniyespor ve son olarak da Altınordu’ya mağlup oldu.

TFF 1.Lig’in 19’uncu haftasında sahasında Altınordu’ya 2-1 mağlup olan Bursaspor’un, iç saha performansı beklentenin uzağında kaldı. Bu sezon evinde 9 maça çıkan yeşil beyazlı takım, 5 maçı kazanırken, 4 maçtan puan çıkartamadı. Bursaspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda 12 puan kaybederken, 17 kez rakip fileleri havalandırdı, 14 kez ise kalesini gole kapatamadı. Yeşil beyazlılar, Adana Demirspor, Giresunspor, Ümraniyespor ve son olarak da Altınordu’ya mağlup olurken, Balıkesirspor, Boluspor, Adanaspor, Samsunspor ve Eskişehirspor’u devirmeyi başardı.