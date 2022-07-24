banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı

Bursaspor esneklik çalışması yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, sabah antrenmanında esneklik ve denge çalışması yaptı.

Spor 24.07.2022, 12:15
Bursaspor esneklik çalışması yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, sabah antrenmanında esneklik ve denge çalışması yaptı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman esneklik ve denge hareketleriyle tamamlandı. Yeşil-beyazlılar bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Yorumlar (0)
29°
açık