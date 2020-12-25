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Bursaspor, Eskişehirspor maçının taktiğini çalıştı
Bursaspor, TFF 1. Lig’in bu hafta en çok dikkat çeken maçında konuk edeceği Eskişehirspor mücadelesinin hazırlıklarına devam etti. Yeşil beyazlı takım, bu akşamki idmanda taktik çalıştı.
Spor 25.12.2020, 18:40
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Bursaspor, TFF 1. Lig’in bu hafta en çok dikkat çeken maçında konuk edeceği Eskişehirspor mücadelesinin hazırlıklarına devam etti. Yeşil beyazlı takım, bu akşamki idmanda taktik çalıştı.TFF 1.Lig’in 16’ncı haftasında sahasında Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretindeki antrenman bir saat 30 dakika sürdü. Çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar, son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.
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