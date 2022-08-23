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Bursaspor durmuyor

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor, günün ilk idmanının salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım hiç ara vermeden çalışmalarına devam ediyor.

Spor 23.08.2022, 11:51
Bursaspor durmuyor

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor, günün ilk idmanının salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı takım hiç ara vermeden çalışmalarına devam ediyor.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Kondisyon Salonu’nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlı futbolcular salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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