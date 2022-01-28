Bursaspor duran top çalıştı

Çalışmalarına Antalya’da devam eden Bursaspor, bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanda duran top çalıştı.

Antalya kampımızın 3. gününde Bursaspor, akşam saatlerinde günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde duran top çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.