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Kadıköy sahilinde Engin Kaptan 3 isimli balıkçı teknesi karaya oturdu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, teknede mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kadıköy sahilinde Engin Kaptan 3 isimli balıkçı teknesi karaya oturdu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, teknede mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bursaspor duran top çalıştı
Çalışmalarına Antalya’da devam eden Bursaspor, bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanda duran top çalıştı.
Spor 28.01.2022, 21:58
Çalışmalarına Antalya’da devam eden Bursaspor, bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanda duran top çalıştı.
Antalya kampımızın 3. gününde Bursaspor, akşam saatlerinde günün ikinci çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde duran top çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.