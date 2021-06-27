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Bursaspor Divan Kurulu Başkan Adayı Saffet Akarsu’nun listesi netleşti

1 Temmuz’da gerçekleşecek Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda aday olan Saffet Akarsu’nun listesindeki isimler belli oldu.

Spor 27.06.2021, 17:22
Bursaspor Divan Kurulu Başkan Adayı Saffet Akarsu’nun listesi netleşti

1 Temmuz’da gerçekleşecek Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda aday olan Saffet Akarsu’nun listesindeki isimler belli oldu.

Bursaspor Divan Kurulu için seçim heyecanı yaşanıyor. 1 Temmuz’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleşecek olan Divan Başkanlık Kurulu Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkan adayı olan Saffet Akarsu’nun listesi belli oldu. Akarsu’nun asil listesinde; Mümin Pekcan, Alper Öncel, Ahmet Sarılar ve Zeki Saygılı yer alıyor. Yedek listede ise; İlyas Kaya, Erkan Derindere, Erdem Aydın, Salih Garip ve Mehmet Çılgın isimleri bulunuyor.
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