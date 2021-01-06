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Bursaspor direkleri geçemedi
Bursaspor, TFF 1. Lig’in ilk yarısında, topu en çok direkten dönen takımı oldu. Yeşil beyazlılar, 17 maçta 9 kez direkleri geçemedi.
Spor 06.01.2021, 11:36
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Bursaspor, TFF 1. Lig’in ilk yarısında, topu en çok direkten dönen takımı oldu. Yeşil beyazlılar, 17 maçta 9 kez direkleri geçemedi.TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, sezonun ilk yarısında şanssızlıklar yaşadı. Yeşil beyazlı takım, 17 haftada attığı 31 golle ligin en çok fileleri havalandıran takımları arasında yer alsa da bu sayıyı artıracak fırsatlar bulmasına rağmen direkleri geçemedi. Nitekim Bursaspor, 17 maçta toplam 9 kez direklere takılarak bu kulvarda ligin en tepesinde yer aldı. Bursa temsilcisini, Ankara Keçiörengücü (8), Samsunspor (7), Giresunspor (7), Tuzlaspor (7) ve Boluspor (7) takip etti.
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|O
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|33
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|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
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|16
|14
|20. Huesca
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