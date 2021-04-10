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Bursaspor deplasmanda Ümraniyespor’la karşılaşacak

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 29. haftasında yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor’a konuk olacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanacak olan maçın başlama saati 16.00.

Spor 10.04.2021, 11:04
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Bursaspor deplasmanda Ümraniyespor’la karşılaşacak

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 29. haftasında yarın Bereket Sigorta Ümraniyespor’a konuk olacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanacak olan maçın başlama saati 16.00.

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Bursaspor, yarın deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyesporile karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 16.00’da başlayacak. Hedefsiz kalan iki takımın mücadelesini tecrübeli hakem Hakan Ceylan yönetecek. Ceylan’ın yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Emrah Ünal yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Ahmet Terece üstlenecek. 28 haftada 40 puan toplayan Bursaspor ile 38 puanı bulunan Ümraniyespor’un Play-Off şansı yok denecek kadar azken, alt sıralarla ilgili de bir sıkıntıları bulunmuyor. Sezonun ilk yarısında Bursa’da oynanan maçı Ümraniyespor 3-1 kazanmıştı.
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