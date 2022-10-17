Bursaspor deplasmanda kazanamıyor

Bu sezon deplasmanda galibiyet sevinci yaşayamayan Bursaspor, çıktığı 5 maçta yalnızca 1 puan alabildi, 14 puan kaybetti.

Bursaspor’da deplasman kabusu devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım bu sezon çıktığı 5 dış saha maçında da galibiyet yüzü göremedi. Son olarak Bayburt Özel İdare Spor’a 2-0 mağlup olan Timsah, gol atmakta da güçlük çekiyor. Bursaspor sırasıyla, Afyonspor’a 1-0, Çorum FK’ya 2-1, Amed Sportif Faaliyetler’e 2-0 mağlup olurken, Ankaraspor deplasmanında 1-1 berabere kalmıştı. Toplamda 2 gol atan yeşil-beyazlı takım, kalesinde 8 gol gördü.