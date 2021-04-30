Bursaspor deplasmanda Eskişehirspor’la karşılaşacak

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Bursaspor yarın deplasmanda Eskişehirspor’a konuk olacak. Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelenin başlama saati 13.30.

TFF 1. Lig’in iki köklü ekibi Eskişehirspor ile Bursaspor yarın karşı karşıya gelecek. Ligde hiçbir iddiası kalmayan yeşil-beyazlı takım deplasmanda küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Eskişehirspor’a konuk olacak. Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 13.30’da başlayacak. Mücadeleyi İzmir bölgesi hakemi Davut Dakul Çelik yönetecek. Çelik’in yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Dördüncü hakem ise Ayberk Demirbaş olacak.

Bursaspor’da 4 eksik var

32 haftada 43 puan toplayan Bursaspor’un yarınki maça genç ağırlıklı bir kadro ile çıkması bekleniyor. Sakatlıkları bulunan İsmail Çokçalış ve Cüneyt Köz’ün yanı sıra kadro dışı bırakılan Özer Hurmacı ile Ataberk Dadakdeniz, Eskişehir deplasmanında forma giyemeyecek. Ligde 8 puanla son sırada bulunan Eskişehirspor ise bu sezon sadece 1 galibiyet elde edebildi. Kırmızı-siyahlı ekip de yarın oynanacak olan maçta genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele edecek.