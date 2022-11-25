Bursaspor deplasmanda Arnavutköy Belediyespor’la karşılaşacak

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 16. haftasında yarın deplasmanda Arnavutköy Belediyespor’la karşılaşacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. haftasında Bursaspor, yarın deplasmanda Arnavutköy Belediyespor’la karşılaşacak. Bolluca Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 14.00’te başlayacak. İki takım arasındaki kritik mücadeleyi hakem Yücel Büyük yönetecek. Büyük’ün yardımcılığını Bülent Korkmaz ve Kenan Özcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gökhan Özbulut olacak.