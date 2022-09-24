Bursaspor deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler’le karşılaşacak

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 6. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler’le yarın kozlarını paylaşacak. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelenin başlama saati 19.00.

TFF 2. Lig’in 6. haftasında Bursaspor deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler’le yarın karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Safa Yılmaz yönetecek. Yılmaz’ın yardımcılığını Şenol Bektaş ve Samet Özkul yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Kaplan olacak. Bursaspor çıktığı 4 maçta 6 puan toplarken, deplasman ekibi ise 5 maçta hanesine 6 puan yazdırabildi. Son olarak Sivas Belediyespor’u 6-0 yenen yeşil-beyazlı takım bu karşılaşmayı da kazanarak seri galibiyetlerin startını vermek istiyor.