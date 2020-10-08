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Bursaspor dayanıklılık çalıştı
BURSASPOR’DA KALECİLERİN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR.
Spor 08.10.2020, 13:46
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Bolu kampına devam eden Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı idmanda dayanıklılık çalıştı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Bolu’da kamp yaparak geçiren Bursaspor, çalışmalarını sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman topa sahip olma oyunu ile devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde dayanıklılık çalışmaları yaptı.
İzinli olan Burak Altıparmak takımla birlikte çalışmalara başladı. Sakatlığı devam eden Özer Hurmacı’nın tedavisi devam edilirken, İsmail Çokçalış takımdan ayrı yürüyüş yaptı. Bursaspor hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.
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