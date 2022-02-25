Bursaspor dayanıklılık çalıştı

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlılarına devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, Teknik Direktör Tamer Tuna gözetiminde gerçekleştirilen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde dayanıklılık koşuları yaptı.

Bursaspor, bu akşam gerçekleştireceği idmanla çalışmalarını sürdürecek.