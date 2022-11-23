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Bursaspor dar alanda çift kale maç yaptı
Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Arnavutköy Belediyespor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı dar alanda çift kale maçla devam etti.
Spor 23.11.2022, 13:49
Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Arnavutköy Belediyespor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı dar alanda çift kale maçla devam etti.
TFF 2. Lig’in 16. haftasında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk-kuvvet hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda çift kale maçlar ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışma yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.