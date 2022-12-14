Bursaspor dar alanda çift kale maç yaptı

Nazilli Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, bugünkü antrenmanda dar alanda çift kale maç yaptı.

TFF 2. Lig’in 19. haftasında evinde Nazilli Belediyesporile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, son bölümde dar alanda çift kale maç yaptı.

Bursaspor hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenman ile sürdürecek.