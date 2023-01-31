Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde yer alan 1 milyon konut arsası kura çekimlerinin 1 Şubat’ta başlayacağını açıkladı.
Bursaspor, Çorum FK maçı hazırlıklarına başladı
Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında evinde oynayacağı Çorum FK ile maçının hazırlıklarına, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Spor 31.01.2023, 16:12
Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında evinde oynayacağı Çorum FK ile maçının hazırlıklarına, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Ertekin yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas pres oyunları oynayan yeşil-beyazlı futbolcular, idmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.