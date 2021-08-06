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Bursaspor cephesinden Burak Kapacak transferi ile ilgili açıklama

Bursaspor Başkan Danışmanı Beytullah Süat, Burak Kapacak transferiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Spor 06.08.2021, 22:23
Bursaspor cephesinden Burak Kapacak transferi ile ilgili açıklama

Bursaspor Başkan Danışmanı Beytullah Süat, Burak Kapacak transferiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Burak Kapacak konusunda, Başkan Danışmanı Beytullah Süat’tan açıklama geldi. Süat, şunları söyledi:

“Burak Kapacak transferi Bursaspor’un menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Burak’ın, yönetimin göreve başladığı ilk günden bu zamana kadar gitmeyi özellikle istemesi transferde en önemli etken olmuştur. Fenerbahçe’den alınacak oyuncularla ilgili net bir durum yok. Belki hiç oyuncu alınmayacak. Bu konu teknik heyet ve scout ekibinin vereceği ortak karar sonrası netleşecek. Şu iyi bilinmelidir ki, alınacak oyuncu konusunda son kararı kulübümüz verecektir.”
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