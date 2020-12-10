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Bursaspor çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor
Bursaspor, Cumartesi günü saat 19.00’da oynayacağı kritik Samsunspor maçının hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Temponun arttığı yeşil beyazlılarda moraller de oldukça yüksek.
Spor 10.12.2020, 18:21
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Bursaspor, Cumartesi günü saat 19.00’da oynayacağı kritik Samsunspor maçının hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Temponun arttığı yeşil beyazlılarda moraller de oldukça yüksek.TFF 1.Lig’in 14. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Ardından dar alanda pas pres oyunu oynayan yeşil beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.
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