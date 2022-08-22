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Bursaspor, Çağatay Yılmaz’la yollarını ayırıyor

Bursaspor Kulübü, 22 yaşındaki futbolcusu Çağatay Yılmaz’dan kendisine kulüp bulmasını istedi.

Spor 22.08.2022, 18:29
Bursaspor, Çağatay Yılmaz’la yollarını ayırıyor

Bursaspor Kulübü, 22 yaşındaki futbolcusu Çağatay Yılmaz’dan kendisine kulüp bulmasını istedi.

Bu sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’da bir ayrılık daha yaşanıyor. Yeşil-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki futbolcusu Çağatay Yılmaz’a kendisine kulüp bulmasını istedi. Bir türlü beklenen performansı veremeyen genç oyuncunun ya kiralık olarak ya da bonservisiyle gönderileceği açıklandı.

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