Bursaspor, Çağatay Yılmaz’la yollarını ayırıyor

Bursaspor Kulübü, 22 yaşındaki futbolcusu Çağatay Yılmaz’dan kendisine kulüp bulmasını istedi.

Bu sezon TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’da bir ayrılık daha yaşanıyor. Yeşil-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki futbolcusu Çağatay Yılmaz’a kendisine kulüp bulmasını istedi. Bir türlü beklenen performansı veremeyen genç oyuncunun ya kiralık olarak ya da bonservisiyle gönderileceği açıklandı.