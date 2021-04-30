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Bursaspor bu sezon deplasmanda 30 puan kaybetti

Eskişehirspor müsabakasıyla birlikte son kez deplasman maçına çıkacak olan Bursaspor, bu sezon dış sahada oynadığı karşılaşmalarda tam 30 puan kaybetti.

Spor 30.04.2021, 16:19
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Bursaspor bu sezon deplasmanda 30 puan kaybetti

Eskişehirspor müsabakasıyla birlikte son kez deplasman maçına çıkacak olan Bursaspor, bu sezon dış sahada oynadığı karşılaşmalarda tam 30 puan kaybetti.

TFF 1. Lig’in 33. haftasında yarın Eskişehirspor’la mücadele edecek Bursaspor, bu sezon son deplasman maçını oynamış olacak. Transfer yasağını her iki dönemde de kaldıramaması sebebiyle genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele eden yeşil-beyazlı takım, 32 haftada 43 puan toplamayı başardı. Ancak altyapıdan yetişen oyuncuların bu gayreti Bursaspor’u Süper Lig’e taşımaya yetmedi.

16 maçta 5 galibiyet alabildi

Özellikle son 6 deplasman maçının 5’i kaybederek play-off yarışından kopan Bursaspor, genel tabloya bakıldığında da bu sezon dış sahada oynadığı karşılaşmalarda yalnızca 18 puan toplayabildi. Çıktığı 16 müsabakada, 5 galibiyet, 8 mağlubiyet, 3 de beraberlik alan yeşil-beyazlı ekip, tam 30 puanlık bir kayıp yaşadı. Bursaspor iç sahada ise 16 maçta 25 puan elde etti.
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